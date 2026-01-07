PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-AC: Alkoholisierter Autofahrer überschlägt sich am Kreisverkehr

  • Bild-Infos
  • Download

Baesweiler (ots)

Am späten Dienstagabend (06.01.2026) ist es zu einem Alleinunfall am Kreisverkehr zwischen der L225 und der B57n gekommen. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Gegen 23:10 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei und den Rettungsdienst. Nach bisherigen Informationen fuhr ein 22-jähriger Autofahrer aus Richtung Alsdorf kommend in den Kreisverkehr ein. Er überfuhr geradeaus die Grünfläche des Kreisverkehrs, anschließend überschlug sich das Auto und blieb schließlich auf dem Dach neben der Fahrbahn des Kreisverkehrs liegen.

Der Fahrer aus Übach-Palenberg konnte sich selbstständig aus dem Auto befreien und wurde leicht verletzt. Er stand unter dem Einfluss von Alkohol, wie ein Vortest vor Ort bestätigte. Im Anschluss wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Das Verkehrskommissariat ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs (§315c StGB) gegen ihn. Der Kreisverkehr musste im Rahmen der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt bleiben, das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Das Foto kann im Rahmen der Berichterstattung rechtefrei genutzt werden. (kg)

