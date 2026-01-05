Polizei Aachen

POL-AC: Nach angezündeter Holzkohle: Kriminalpolizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung

Alsdorf (ots)

Durch angezündete Holzkohle auf einem Holzkohlegrill in einer Wohnung am Englerthring im Stadtteil Kellersberg sind am Sonntagabend (04.01.26) drei Menschen verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte eine 66-jährige Frau kurz vor 22 Uhr in einer Wohnung in der 1. Etage des Mehrfamilienhauses die Holzkohle entzündet. Im Nebenraum der Wohnung befanden sich zu dem Zeitpunkt ihr 31-jähriger Sohn und eine 34-jährige Frau aus Stolberg. Als Geruch und Rauch stärker wurden, wurde der Mann auf den Vorgang aufmerksam und brachte den Grill auf den Balkon.

Die beiden Frauen und der Mann wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht. Die anderen insgesamt sechs Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses blieben unverletzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. (sk)

