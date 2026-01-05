Polizei Aachen

POL-AC: Drei Raubdelikte am Wochenende: Kriminalpolizei ermittelt

Am Wochenende ist es in Aachen und Eschweiler zu drei Raubdelikten gekommen. Zwei Tatverdächtige wurden bei einem Raub in Tatortnähe angetroffen. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

Eschweiler: Am Freitag (02.01.2026) haben zwei unbekannte Männer einen Massage-Salon an der Dürener Straße überfallen. Gegen 18:50 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zum Geschäft und forderten eine Mitarbeiterin des Massage-Salons auf, Bargeld herauszugeben. Hierbei zogen sie immer wieder an ihren Haaren und verletzten sie dadurch leicht. Nach der Tat flüchteten sie mit der Beute in unbekannte Richtung.

Aachen: Am Freitag (02.01.2026) wurde eine 54-jährige Frau aus Aachen Opfer eines Raubüberfalls. Die Frau wurde gegen 21:30 Uhr im Wäschekeller eines Mehrfamilienhauses am Boxgraben von zwei Männern angegriffen. Die Täter schlugen sie, wodurch sie zu Fall kam. Auf dem Boden liegend wurde sie von einem der Männer gewürgt und getreten. Danach raubte man ihr Bargeld und flüchtete unerkannt. Die Dame konnte sich in ihre Wohnung retten. Von dort aus verständigte sie einen Bekannten. Dieser alarmierte einen Rettungswagen, der die schwerverletzte Frau in ein Krankenhaus brachte.

Aachen: Am Sonntag (04.01.2026) wurde ein 22-jähriger Mann aus Aachen von zwei Jugendlichen im Bereich Löhergraben ausgeraubt. Die Täter hatten den Mann von hinten attackiert, zu Boden gebracht und ihn durch Schläge ins Gesicht verletzt. Nach der Attacke forderten sie die Herausgabe seiner Wertgegenstände und flüchteten mit der Beute. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen wurden ein 17-Jähriger und ein 16-Jähriger aus der StädteRegion Aachen von Einsatzkräften der Polizei angetroffen und überprüft. Das zuständige Kriminalkommissariat der Polizei Aachen geht derzeit davon aus, dass es sich bei den beiden Jugendlichen um die Täter des Raubes "Löhergraben" handelt und hat weitere Ermittlungen gegen sie eingeleitet. (gw)

