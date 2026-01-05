Polizei Aachen

POL-AC: Nach Feuer in der Silvesternacht: Keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung

Herzogenrath (ots)

Nach dem Brand in einer leerstehenden Gaststätte an der Hauptstraße im Stadtteil Merkstein ermittelt die Kriminalpolizei.

Nach bisherigen Erkenntnissen war das Feuer kurz vor 4 Uhr (01.01.26) ausgebrochen. Vier Menschen (zwei 59 und 82 Jahre alte Frauen und zwei 59- und 78-jährige Männer), die sich in der darüber befindlichen Wohnung des Mehrfamilienhauses aufhielten, wurden evakuiert, zwei wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen. Momentan gibt es keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell