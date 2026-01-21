Polizei Bochum

POL-BO: Kind (7) bei Verkehrsunfallflucht leicht verletzt

Herne (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht mit einem leicht verletzten Kind sucht die Polizei Zeugen.

Am frühen Dienstagmorgen, 20. Januar, war eine 40-jährige Frau gegen 7.50 Uhr gemeinsam mit ihrer siebenjährigen Tochter fußläufig auf der Gahlenstraße in Höhe Unser-Fritz-Straße in Herne unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt zeitgleich ein Auto - offenbar entgegen der Fahrtrichtung - an einem dortigen Fußgängerüberweg an und erfasste dabei mit dem Außenspiegel das Kind. Die Siebenjährige wurde leicht verletzt.

Nach Zeugenangaben soll es sich bei dem Fahrzeug um einen weißen oder silberfarbenen Kleinwagen gehandelt haben. Am Steuer soll möglicherweise eine Frau gesessen haben. Zwei Kinder haben sich auf der Rückbank befunden. Die Fahrerin entfernte sich im Anschluss vom Unfallort, ohne sich um eine Unfallaufnahme zu kümmern.

Das Verkehrskommissariat klärt nun den genauen Unfallhergang und bittet um Zeugenhinweise unter 0234 909-5206.

