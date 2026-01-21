PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Einbruchsversuch in Eppendorf: Polizei fahndet nach Tatverdächtigem - Hinweise erbeten

Bochum (ots)

In Bochum-Eppendorf hat ein versuchter Einbruch die Polizei auf den Plan gerufen. Gesucht wird jetzt ein Tatverdächtiger mit auffälliger Umhängetasche.

Anwohner aus dem Bereich Munscheider Straße, Ecke Blumenfeldstraße meldeten der Polizei am Dienstag, 20. Januar, gegen 11.30 Uhr, dass ein unbekannter Mann sich in einem dortigen Mehrfamilienhaus an einer Wohnungstür zu schaffen gemacht habe. Nachdem er erfolglos versucht hatte, die Tür aufzuhebeln, entfernte er sich.

So wird der Tatverdächtige beschrieben: männlich, 35-40 Jahre alt, braune Haare, brauner Vollbart; er trug eine kleine Umhängetasche in hellgrün/neongelb.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 21.01.2026 – 09:32

    POL-BO: Unfall in Herne-Wanne: Fußgängerin (70) von Pkw erfasst

    Herne (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Fußgängerin (70) ist es am Dienstag, 20. Januar, in Herne-Wanne gekommen. Gegen 9 Uhr war die 70-jährige Hernerin auf der Berliner Straße unterwegs, als sie im Kreuzungsbereich Berliner Straße/Hauptstraße beabsichtigte, diese bei grüner Fußgängerampel zu überqueren. Nach bisherigem Stand wurde sie dabei vom Auto eines 60-jährigen Herners erfasst, ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 14:01

    POL-BO: Vermisstenfahndung erfolgreich: Gerhard K. (71) wohlbehalten angetroffen

    Herne (ots) - Der vermisste Gerhard K. (71) aus Herne ist wieder da. Er wurde wohlbehalten angetroffen. Die Polizei dankt allen, die sich an der Suche beteiligt haben, und bittet darum, das Foto nicht mehr zu verwenden. Rückfragen bitte an: Polizei Bochum Pressestelle Jens Artschwager Telefon: 0234 909 1023 E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 11:59

    POL-BO: Mehrere Personen nach Verkehrsunfall mit Linienbus verletzt

    Bochum (ots) - Bei einer Verkehrsunfallflucht am Montagnachmittag, 19. Januar, in Bochum wurden mehrere Fahrgäste eines Linienbusses verletzt. Gegen 15.50 Uhr befuhr eine Busfahrerin (56, aus Bochum) die Essener Straße in Richtung Alleestraße. Nach bisherigem Kenntnisstand missachtete im Kreuzungsbereich Alleestraße/Essener Straße/Kohlenstraße ein bislang ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren