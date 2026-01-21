Polizei Bochum

POL-BO: Einbruchsversuch in Eppendorf: Polizei fahndet nach Tatverdächtigem - Hinweise erbeten

Bochum (ots)

In Bochum-Eppendorf hat ein versuchter Einbruch die Polizei auf den Plan gerufen. Gesucht wird jetzt ein Tatverdächtiger mit auffälliger Umhängetasche.

Anwohner aus dem Bereich Munscheider Straße, Ecke Blumenfeldstraße meldeten der Polizei am Dienstag, 20. Januar, gegen 11.30 Uhr, dass ein unbekannter Mann sich in einem dortigen Mehrfamilienhaus an einer Wohnungstür zu schaffen gemacht habe. Nachdem er erfolglos versucht hatte, die Tür aufzuhebeln, entfernte er sich.

So wird der Tatverdächtige beschrieben: männlich, 35-40 Jahre alt, braune Haare, brauner Vollbart; er trug eine kleine Umhängetasche in hellgrün/neongelb.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell