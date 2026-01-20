PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Mehrere Personen nach Verkehrsunfall mit Linienbus verletzt

Bochum (ots)

Bei einer Verkehrsunfallflucht am Montagnachmittag, 19. Januar, in Bochum wurden mehrere Fahrgäste eines Linienbusses verletzt.

Gegen 15.50 Uhr befuhr eine Busfahrerin (56, aus Bochum) die Essener Straße in Richtung Alleestraße. Nach bisherigem Kenntnisstand missachtete im Kreuzungsbereich Alleestraße/Essener Straße/Kohlenstraße ein bislang unbekanntes Mädchen die rote Fußgängerampel und überquerte plötzlich die Fahrbahn.

Die Busfahrerin habe nach eigenen Angaben eine Notbremsung durchführen müssen, um einen Zusammenstoß mit dem Kind zu verhindern.

Im Zuge des Bremsmanövers stürzten mehrere Fahrgäste - allesamt Mitarbeitende der Bogestra. Drei Männer (43, aus Essen; 58, aus Bochum und 62, aus Bottrop) wurden dabei leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Das Mädchen, das im Beisein einer Frau mit Kinderwagen unterwegs gewesen war, wird beschrieben als sieben bis acht Jahre alt, bekleidet mit einer rosa/pinken Jacke.

Das Verkehrskommissariat klärt nun den genauen Unfallhergang und bittet das Mädchen (bzw. seine Eltern) sowie weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

