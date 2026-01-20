Polizei Bochum

POL-BO: Drei Kriminelle brechen in Handygeschäft ein - Polizei bittet um Hinweise

Herne (ots)

In der Nacht auf Dienstag, 20. Januar, gegen 2.40 Uhr verschafften sich drei Tatverdächtige Zutritt zu einem Handygeschäft auf der Bahnhofstraße in Herne.

Durch den Einbruch löste der Bewegungsmelder im Geschäft aus. Daraufhin flüchteten die Tatverdächtigen aus dem Laden. Zeugen beschreiben sie als männlich, jung, "südländisch aussehend", bekleidet mit einem schwarzen Oberteil/Jacke, Kapuzen und Tuch vor dem Mund.

Zur Tatbeute können noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat 35 unter 0234 909-8505 (-4441 Kriminalwache) zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell