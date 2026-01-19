PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: "Sie parken im absoluten Halteverbot!": Unbekannter maßregelt Falschparker - Polizei verhängt Verwarngeld

  • Bild-Infos
  • Download

Bochum (ots)

"Sie parken im absoluten Halteverbot!" - diese unmissverständliche Botschaft hatte jemand mit dem Finger in die vereiste Scheibe eines falsch geparkten Kleinwagens geschrieben. Polizeibeamte der Verkehrsdienstgruppe 1 mussten erst schmunzeln, dann trafen sie Maßnahmen.

Immer wieder kommt es an der Schule auf der Helenenstraße in Bochum zu Einschränkungen durch Falschparker, die dort den Schulbusverkehr erheblich behindern. Aus diesem Grund ist die Polizei regelmäßig vor Ort - so auch am Montag, 19. Januar. Gegen 8.50 Uhr bemerkten sie das Auto, das aus einer ganzen Reihe an Gründen dort nicht hätte stehen dürfen. So stand das Fahrzeug auf einem Gehweg, überdies auf einer Grenzmarkierung und zu allem Überfluss noch in der Feuerwehrzufahrt der Schule.

Der mit dem Finger verfasste Hinweis des oder der Unbekannten war also völlig korrekt. Die Beamten der Verkehrsdienstgruppe 1 übernahmen den Fall und machten den Fahrer ausfindig. Der 37-jährige Bochumer gab zu, dass er den Wagen am Vorabend dort zum Einkaufen abgestellt und letztendlich vergessen hatte, das Auto ordnungsgemäß zu parken.

Indem er den Wagen sofort umsetzte, entging er dem Abschlepper. Das Verwarngeld musste er trotzdem bezahlen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

