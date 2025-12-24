Feuerwehr Grevenbroich

FW Grevenbroich: Aktion "NovemBart": Feuerwehrleute aus Grevenbroich sammeln über 9.000 Euro für Kinder- und Jugendhospiz

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Grevenbroich (ots)

(FW Grevenbroich) Im November veränderte sich bei vielen haupt- und ehrenamtlichen Feuerwehrleuten aus Grevenbroich das Erscheinungsbild. Viele von ihnen trugen plötzlich Bart - und das nicht ohne Grund: Sie wollten auf die Spendenaktion "NovemBart" aufmerksam machen. Nun fand die Spendenübergabe statt.

In diesem Jahr sollte das Kinder- und Jugendhospiz Regenbogenland in Düsseldorf von den gesammelten Geldern profitieren. Bereits zu Beginn der Aktion fuhren die Feuerwehrleute rund um Marcel Heintz nach Düsseldorf, um mehr über die Arbeit des Hospizes zu erfahren. Dabei entstanden auch einige Kurzfilme, mit denen die Wehrleute die Arbeit auf ihren Social-Media-Kanälen präsentierten.

"Anfangs lief es etwas schleppend. Nur wenige Spenden kamen rein. Doch mit jedem neuen Video sprach sich die Aktion mehr herum und die Spendensumme stieg merklich an", sagt Heintz. Das geheime Ziel der Florianer: die Spendensumme der Aktion im Jahr 2022 zu toppen und über 7.000 Euro zu sammeln. Am Ende sollte ihnen genau das gelingen. Kurz vor Weihnachten übergab Heintz einen Scheck über 9.264 Euro an Julia Partmann vom Kinder- und Jugendhospiz Regenbogenland. "Das ist eine großartige Summe, die uns ungemein hilft, viele schöne Momente für die Kinder und Jugendlichen zu kreieren", sagt Partmann.

Ob es im nächsten Jahr wieder eine Spendenaktion geben wird, steht noch nicht fest. "Wenn wir wieder ein Projekt finden, das uns begeistert, sind wir jederzeit bereit, den "NovemBart" erneut zu starten. Vielleicht ist eine jährliche Sammlung aber auch schnell zu alltäglich und bringt dann nicht mehr den gewünschten Erfolg", sagt Heintz, der sich im Namen aller Grevenbroicher Feuerwehrleute bei allen Spenderinnen und Spendern bedankt: "Jeder einzelne Euro zählt, war unser Motto - und das Ergebnis spricht für sich."

Original-Content von: Feuerwehr Grevenbroich, übermittelt durch news aktuell