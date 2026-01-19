Polizei Bochum

POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl: Wer kennt diesen Mann?

Bochum (ots)

Die Polizei veröffentlicht mit richterlichem Beschluss Fotos einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diesen Mann?

Die Fotos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/192130 Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, wurde diese Fahndung geklärt und durch das LKA gelöscht.

Der auf den Fotos abgebildeten Tatverdächtige sollen am 14. Mai 2025 gegen 13.55 Uhr eine Smartwatch aus einem Geschäft an der Kortumstraße 72 in Bochum entwendet haben.

Wer kann Angaben zum Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei unter den Rufnummern 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

