PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Polizei stoppt Raser in Wanne-Eickel - Auto und Führerschein sichergestellt

Herne (ots)

Mit hohem Tempo flüchtete er vor der Polizei, jedoch vergebens: Am Ende kassierte der 29-jährige Autofahrer aus Herne eine Anzeige - und musste zu Fuß nach Hause gehen.

Passiert ist das Ganze am Freitagabend, 16. Januar, in Wanne-Eickel. Eine Streifenwagenbesatzung beobachtete um kurz nach 22.30 Uhr, wie der Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit im Bereich der Eickeler Straße unterwegs war. Die Beamten nahmen die Verfolgung des Fahrers auf, der daraufhin flüchtete und mehrere gefährliche Fahrmanöver hinlegte. Wenig später stoppten sie das Fahrzeug im Bereich Eickeler Markt.

Ein Drogenvortest verlief positiv auf Kokain, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,54 Promille. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe. Die Polizisten stellten den Führerschein, das Auto und das Handy des 29-Jährigen sicher und schrieben eine Anzeige.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 18.01.2026 – 07:33

    POL-BO: Unfall in Bochum-Hofstede: Zwei Personen kommen ins Krankenhaus

    Bochum (ots) - Beim Abbiegen hat eine 27-jährige Autofahrerin aus Bochum am frühen Samstagmorgen, 17. Januar, die Kontrolle über ihren Wagen verloren und ist mit einem geparkten Lkw kollidiert. Zwei Personen wurden verletzt; es war wohl Alkohol im Spiel. Nach aktuellem Stand holte die 27-Jährige frühmorgens eine Freundin (22, aus Bochum) von einer Diskothek ab. ...

    mehr
  • 18.01.2026 – 03:39

    POL-BO: Schockanruf: Betrüger bringen Bochumer (83) um sein Erspartes

    Bochum (ots) - Wieder ist es Trickbetrügern mit einem sogenannten "Schockanruf" gelungen, einen Senior (83) aus Bochum um sein Erspartes zu bringen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Am Freitag, 16. Januar, meldete sich gegen 12.00 Uhr ein falscher Polizist telefonisch bei dem Senior, der im Bereich der Hollandstraße in Bochum-Leithe wohnt. Er teilte ihm mit, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren