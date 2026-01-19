Polizei Bochum

POL-BO: Polizei stoppt Raser in Wanne-Eickel - Auto und Führerschein sichergestellt

Herne (ots)

Mit hohem Tempo flüchtete er vor der Polizei, jedoch vergebens: Am Ende kassierte der 29-jährige Autofahrer aus Herne eine Anzeige - und musste zu Fuß nach Hause gehen.

Passiert ist das Ganze am Freitagabend, 16. Januar, in Wanne-Eickel. Eine Streifenwagenbesatzung beobachtete um kurz nach 22.30 Uhr, wie der Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit im Bereich der Eickeler Straße unterwegs war. Die Beamten nahmen die Verfolgung des Fahrers auf, der daraufhin flüchtete und mehrere gefährliche Fahrmanöver hinlegte. Wenig später stoppten sie das Fahrzeug im Bereich Eickeler Markt.

Ein Drogenvortest verlief positiv auf Kokain, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,54 Promille. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe. Die Polizisten stellten den Führerschein, das Auto und das Handy des 29-Jährigen sicher und schrieben eine Anzeige.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell