Polizei Bochum

POL-BO: Schockanruf: Betrüger bringen Bochumer (83) um sein Erspartes

Bochum (ots)

Wieder ist es Trickbetrügern mit einem sogenannten "Schockanruf" gelungen, einen Senior (83) aus Bochum um sein Erspartes zu bringen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Am Freitag, 16. Januar, meldete sich gegen 12.00 Uhr ein falscher Polizist telefonisch bei dem Senior, der im Bereich der Hollandstraße in Bochum-Leithe wohnt. Er teilte ihm mit, sein Sohn sei in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt gewesen und sitze in Untersuchungshaft. Jetzt müsse eine hohe Kautionssumme entrichtet werden, damit dieser freikomme.

Kurz danach erhielt der Senior einen weiteren Anruf einer vermeintlichen Anwältin, die ihn zu seinen Vermögenswerten befragte und ihn anwies, sich per Taxi zu seiner Bank zu begeben und die benötigte Geldsumme zu beschaffen.

Gegen 15 Uhr holte ein Unbekannter die Kautionssumme an der Wohnanschrift des 83-Jährigen ab und entfernte sich fußläufig in Richtung Ückendorfer Straße.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 25-30 Jahre alt, etwa 165 cm groß, schlank, dunkler Hauttyp ("nordafrikanisches" Erscheinungsbild), krause kurze dunkelbraune Haare, leicht "pausbackiges" Gesicht, Jacke.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder 0234 909-4441 (Kriminalwache) um Hinweise und Zeugen, die zum angegebenen Zeitraum verdächtige Personen beobachtet haben.

Wir können nicht oft genug warnen: Trickdiebe sind erfinderisch! Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand am Telefon um Geld oder Wertgegenstände bittet und legen Sie auf. Wenn Sie einen Anrufer nicht eindeutig zuordnen können, melden Sie verdächtige Beobachtungen dem Polizei-Notruf 110.

