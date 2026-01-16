PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Schulwegunfall in Witten: Junge (8) wird von Auto erfasst

Witten (ots)

Ein achtjähriger Junge aus Witten ist am Donnerstagmorgen, 15. Januar, auf dem Weg zur Schule von einem Auto angefahren worden. Er kam ins Krankenhaus.

Der Unfall ereignete sich gegen 7.45 Uhr auf der Breiten Straße. Der Junge überquerte dort in Höhe der Hausnummer 88 die Fahrbahn. Dabei wurde er von einer Autofahrerin (58, aus Witten) erfasst und stürzte.

Der Achtjährige erlitt leichte Verletzungen und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
