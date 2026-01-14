Polizei Bochum

POL-BO: Versuchter Einbruch in Wohnung - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Nach einem versuchten Wohnungseinbruch in ein Mehrfamilienhaus in Bochum bittet die Polizei um Hinweise.

Am 13. Januar, gegen 18.20 Uhr, öffnete ein 71-jähriger Anwohner die Haustür eines Mehrfamilienhauses an der Goerdtstraße, als ihm zwei männliche Unbekannte im Hausflur entgegenkamen und flüchteten. An seiner Wohnungstür stellte der Bochumer dann frische Einbruchsspuren fest.

Beide Tatverdächtige werden als 20 bis 25 Jahre alt, mit sportlicher Statur, dunkler Mütze, dunkler Jacke, Jeans und Turnschuhen bekleidet, beschrieben. Einer hatte sich ein Halstuch über den Mund gezogen, der andere trug einen schwarzen "Ziegenbart".

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder andere verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat 13 unter 0234 909-4135 (-4441) zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell