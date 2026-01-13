Polizei Bochum

POL-BO: Nachtrag zum Einbruch in Straßenverkehrsamt: Alle fünf Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Bochum (ots)

Die Polizei berichtete am Montag, 12. Januar, über einen Einbruch in das Straßenverkehrsamt in Bochum (Link zur Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/6194441).

Die Einsatzkräfte trafen die Tatverdächtigen (17 bis 26 Jahre alt) auf frischer Tat an und nahmen sie fest. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass alle fünf aus Frankreich kommen und keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden sie dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell