PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Nachtrag zum Einbruch in Straßenverkehrsamt: Alle fünf Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Bochum (ots)

Die Polizei berichtete am Montag, 12. Januar, über einen Einbruch in das Straßenverkehrsamt in Bochum (Link zur Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/6194441).

Die Einsatzkräfte trafen die Tatverdächtigen (17 bis 26 Jahre alt) auf frischer Tat an und nahmen sie fest. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass alle fünf aus Frankreich kommen und keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden sie dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marcella Nows
Telefon: 0234 909-1024
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 13.01.2026 – 12:12

    POL-BO: Von Nachbarn überrascht: Einbrecher flüchten über Wasserrohr

    Witten (ots) - Nach einem versuchten Wohnungseinbruch am Montagabend, 12. Januar, in Witten-Annen sucht die Kriminalpolizei nach einem Täterduo und bittet um Hinweise. Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten zwei Unbekannte, sich zwischen 18.10 Uhr und 18.40 Uhr über einen Balkon gewaltsam Zugang zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Rheinischen Straße ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 12:09

    POL-BO: Einbrecher auf frischer Tat ertappt - Polizei sucht Zeugen

    Bochum (ots) - Einbrecher auf frischer Tat ertappt: Als eine Bochumerin (75) am Montagmittag, 12. Januar, gegen 12 Uhr nach Hause kam, sah sie einen Mann, der gerade versuchte, das Wohnzimmerfenster von außen zu öffnen. Die Bochumerin hatte ihre Wohnung an der Kulmer Straße für etwa eine halbe Stunde verlassen. Als sie zurückkehrte, hörte sie zunächst verdächtige Geräusche. Dann sah sie den mutmaßlichen ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 11:38

    POL-BO: Verkehrsunfall in Herne - Fußgänger angefahren und schwer verletzt

    Herne (ots) - Am Montag, 12. Januar, kam es gegen 8 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzen in Herne. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich ein 41-jähriger Bochumer an einer Fußgängerfurt im Bereich der Kreuzung Sodinger Straße/Holsterhauser Straße. Zeugenaussagen zufolge zeigte die Fußgängerampel zu dem Zeitpunkt Rot. Zeitgleich befuhr eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren