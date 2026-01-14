PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BO: E-Scooter-Fahrer (35) stürzt auf regennasser Fahrbahn und wird schwer verletzt

Witten (ots)

Schwerer Alleinunfall mit einem E-Scooter am Dienstag, 13. Januar, in Witten: Ein 35-Jähriger kam zu Fall und erlitt schwere Verletzungen.

Gegen 12.45 Uhr war der Wittener auf der Kämpenstraße unterwegs. Im Bereich der Kreuzung zur Westerweide rutschte er ohne Fremdeinwirkung auf regennasser Fahrbahn weg und stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu.

Der 35-Jährige wurde stationär in einer Klinik behandelt. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

