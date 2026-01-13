PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Von Nachbarn überrascht: Einbrecher flüchten über Wasserrohr

Witten (ots)

Nach einem versuchten Wohnungseinbruch am Montagabend, 12. Januar, in Witten-Annen sucht die Kriminalpolizei nach einem Täterduo und bittet um Hinweise.

Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten zwei Unbekannte, sich zwischen 18.10 Uhr und 18.40 Uhr über einen Balkon gewaltsam Zugang zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Rheinischen Straße zu verschaffen. Ein Nachbar (33) bemerkte den Einbruchsversuch und machte sich lautstark bemerkbar. Das Täterduo flüchtete über ein Wasserrohr und verließ das Grundstück über einen Zaun in unbekannte Richtung.

Nach Zeugenangaben seien beide Täter männlich, mit "osteuropäischem Erscheinungsbild". Beide waren dunkel gekleidet. Einer hatte eine schwarze Jacke an, trug ein Halstuch/Schal und führte einen Rucksack mit sich. Der andere war mit einer grauen Jacke bekleidet und trug eine FFP3-Maske im Gesicht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 13.01.2026 – 12:09

    POL-BO: Einbrecher auf frischer Tat ertappt - Polizei sucht Zeugen

    Bochum (ots) - Einbrecher auf frischer Tat ertappt: Als eine Bochumerin (75) am Montagmittag, 12. Januar, gegen 12 Uhr nach Hause kam, sah sie einen Mann, der gerade versuchte, das Wohnzimmerfenster von außen zu öffnen. Die Bochumerin hatte ihre Wohnung an der Kulmer Straße für etwa eine halbe Stunde verlassen. Als sie zurückkehrte, hörte sie zunächst verdächtige Geräusche. Dann sah sie den mutmaßlichen ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 11:38

    POL-BO: Verkehrsunfall in Herne - Fußgänger angefahren und schwer verletzt

    Herne (ots) - Am Montag, 12. Januar, kam es gegen 8 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzen in Herne. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich ein 41-jähriger Bochumer an einer Fußgängerfurt im Bereich der Kreuzung Sodinger Straße/Holsterhauser Straße. Zeugenaussagen zufolge zeigte die Fußgängerampel zu dem Zeitpunkt Rot. Zeitgleich befuhr eine ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 11:02

    POL-BO: Polizei fahndet nach erfolglosem Räuber: Zeugen gesucht

    Bochum (ots) - Die Bochumer Polizei fahndet nach einem erfolglosen Räuber. Zu der Tat am Montag, 12. Januar, in der Bochumer Innenstadt werden Zeugenhinweise erbeten. Gegen 17.50 Uhr betrat der unbekannte Mann das Schuhgeschäft auf der Kortumstraße 80, schlug unvermittelt auf den Tresen und verlangte Bargeld. Die Mitarbeiterin (31) zeigte sich davon unbeeindruckt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren