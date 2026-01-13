Polizei Bochum

POL-BO: Von Nachbarn überrascht: Einbrecher flüchten über Wasserrohr

Witten (ots)

Nach einem versuchten Wohnungseinbruch am Montagabend, 12. Januar, in Witten-Annen sucht die Kriminalpolizei nach einem Täterduo und bittet um Hinweise.

Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten zwei Unbekannte, sich zwischen 18.10 Uhr und 18.40 Uhr über einen Balkon gewaltsam Zugang zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Rheinischen Straße zu verschaffen. Ein Nachbar (33) bemerkte den Einbruchsversuch und machte sich lautstark bemerkbar. Das Täterduo flüchtete über ein Wasserrohr und verließ das Grundstück über einen Zaun in unbekannte Richtung.

Nach Zeugenangaben seien beide Täter männlich, mit "osteuropäischem Erscheinungsbild". Beide waren dunkel gekleidet. Einer hatte eine schwarze Jacke an, trug ein Halstuch/Schal und führte einen Rucksack mit sich. Der andere war mit einer grauen Jacke bekleidet und trug eine FFP3-Maske im Gesicht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell