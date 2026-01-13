Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall in Herne - Fußgänger angefahren und schwer verletzt

Herne (ots)

Am Montag, 12. Januar, kam es gegen 8 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzen in Herne.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich ein 41-jähriger Bochumer an einer Fußgängerfurt im Bereich der Kreuzung Sodinger Straße/Holsterhauser Straße. Zeugenaussagen zufolge zeigte die Fußgängerampel zu dem Zeitpunkt Rot.

Zeitgleich befuhr eine 41-jährige Hernerin die Sodinger Straße in Fahrtrichtung Holsterhauser Straße. Als der Fußgänger unvermittelt auf die Fahrbahn trat, kam es zur Kollision, bei der der Mann mehrere Meter über die Straße geschleudert wurde.

Der 41-jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Die Autofahrerin erlitt einen Schock und wurde ebenfalls in einem Krankenhaus medizinisch versorgt.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell