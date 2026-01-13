PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall in Herne - Fußgänger angefahren und schwer verletzt

Herne (ots)

Am Montag, 12. Januar, kam es gegen 8 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzen in Herne.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich ein 41-jähriger Bochumer an einer Fußgängerfurt im Bereich der Kreuzung Sodinger Straße/Holsterhauser Straße. Zeugenaussagen zufolge zeigte die Fußgängerampel zu dem Zeitpunkt Rot.

Zeitgleich befuhr eine 41-jährige Hernerin die Sodinger Straße in Fahrtrichtung Holsterhauser Straße. Als der Fußgänger unvermittelt auf die Fahrbahn trat, kam es zur Kollision, bei der der Mann mehrere Meter über die Straße geschleudert wurde.

Der 41-jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Die Autofahrerin erlitt einen Schock und wurde ebenfalls in einem Krankenhaus medizinisch versorgt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marcella Nows
Telefon: 0234 909-1024
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 13.01.2026 – 11:02

    POL-BO: Polizei fahndet nach erfolglosem Räuber: Zeugen gesucht

    Bochum (ots) - Die Bochumer Polizei fahndet nach einem erfolglosen Räuber. Zu der Tat am Montag, 12. Januar, in der Bochumer Innenstadt werden Zeugenhinweise erbeten. Gegen 17.50 Uhr betrat der unbekannte Mann das Schuhgeschäft auf der Kortumstraße 80, schlug unvermittelt auf den Tresen und verlangte Bargeld. Die Mitarbeiterin (31) zeigte sich davon unbeeindruckt ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 13:03

    POL-BO: Versuchter Einbruch in Kiosk: Polizei sucht Zeugen

    Herne (ots) - Am frühen Sonntagmorgen, 11. Januar, wurde in Herne ein versuchter Einbruch in einen Kiosk gemeldet. Die Polizei bittet um Hinweise. Zeugen beobachteten gegen 2.20 Uhr, wie ein bislang Unbekannter versuchte, sich gewaltsam Zugang zum Kiosk an der Richard-Wagner-Straße 84 zu verschaffen. Als ihm dies scheinbar nicht gelang, entfernte sich der Mann in unbekannte Richtung. Der Tatverdächtige soll ca. 185 cm ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren