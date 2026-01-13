Polizei Bochum

POL-BO: Neue Streifenwagen für das Polizeipräsidium Bochum

Bild-Infos

Download

Bochum (ots)

Das Polizeipräsidium Bochum darf sich nun über neue Streifenwagen freuen: Seit gestern, 12. Januar, ist der erste Ford Tourneo Custom auf der Polizeiwache Mitte im Einsatz. Die Polizistinnen und Polizisten profitieren dabei von mehr Platz, höherem Comfort und einem verbesserten Fahrverhalten.

Der Tourneo Custom überzeugt mit 125 kW (170 PS) starken EcoBlue-Dieselmotor sowie intelligentem Allradantrieb, der für zusätzliche Sicherheit und Wendigkeit sorgt. Im Innenraum ist ein großer Touchscreen für eine moderne und intuitive Bedienung der polizeilichen Technik verbaut - für die Blaulichtsteuerung über Sirene bis hin zu weiteren Funktionen.

Auch der Stauraum wurde optimal genutzt: Im Kofferraum ist ein passendes Heckregal verbaut, das Platz für verschiedenste Ausrüstungsgegenstände bietet. Die Sicht nach hinten bleibt dennoch uneingeschränkt, da ein vollständig digitaler Rückspiegel einen klaren und übersichtlichen Panoramablick ermöglicht.

Landesweit werden in den kommenden Wochen und Monaten sukzessive weitere Fahrzeuge ausgetauscht. Der Mercedes Vito wird als Facelift-Variante ausgeliefert (Tourer PRO 119 CDI).

Eine Pressemeldung des Landesamtes für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD) zu den neuen Streifenwagen finden Sie unter dem folgenden Link: https://recklinghausen.polizei.nrw/presse/neue-streifenwagen-auf-der-anfahrt

Der neue Ford Tourneo Custom ist ein weiterer Schritt, um die tägliche Arbeit unserer Einsatzkräfte zu erleichtern und sie sicher an ihren Einsatzort zu bringen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell