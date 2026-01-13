PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Neue Streifenwagen für das Polizeipräsidium Bochum

POL-BO: Neue Streifenwagen für das Polizeipräsidium Bochum
  • Bild-Infos
  • Download

Bochum (ots)

Das Polizeipräsidium Bochum darf sich nun über neue Streifenwagen freuen: Seit gestern, 12. Januar, ist der erste Ford Tourneo Custom auf der Polizeiwache Mitte im Einsatz. Die Polizistinnen und Polizisten profitieren dabei von mehr Platz, höherem Comfort und einem verbesserten Fahrverhalten.

Der Tourneo Custom überzeugt mit 125 kW (170 PS) starken EcoBlue-Dieselmotor sowie intelligentem Allradantrieb, der für zusätzliche Sicherheit und Wendigkeit sorgt. Im Innenraum ist ein großer Touchscreen für eine moderne und intuitive Bedienung der polizeilichen Technik verbaut - für die Blaulichtsteuerung über Sirene bis hin zu weiteren Funktionen.

Auch der Stauraum wurde optimal genutzt: Im Kofferraum ist ein passendes Heckregal verbaut, das Platz für verschiedenste Ausrüstungsgegenstände bietet. Die Sicht nach hinten bleibt dennoch uneingeschränkt, da ein vollständig digitaler Rückspiegel einen klaren und übersichtlichen Panoramablick ermöglicht.

Landesweit werden in den kommenden Wochen und Monaten sukzessive weitere Fahrzeuge ausgetauscht. Der Mercedes Vito wird als Facelift-Variante ausgeliefert (Tourer PRO 119 CDI).

Eine Pressemeldung des Landesamtes für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD) zu den neuen Streifenwagen finden Sie unter dem folgenden Link: https://recklinghausen.polizei.nrw/presse/neue-streifenwagen-auf-der-anfahrt

Der neue Ford Tourneo Custom ist ein weiterer Schritt, um die tägliche Arbeit unserer Einsatzkräfte zu erleichtern und sie sicher an ihren Einsatzort zu bringen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marcella Nows
Telefon: 0234 909-1024
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 13:03

    POL-BO: Versuchter Einbruch in Kiosk: Polizei sucht Zeugen

    Herne (ots) - Am frühen Sonntagmorgen, 11. Januar, wurde in Herne ein versuchter Einbruch in einen Kiosk gemeldet. Die Polizei bittet um Hinweise. Zeugen beobachteten gegen 2.20 Uhr, wie ein bislang Unbekannter versuchte, sich gewaltsam Zugang zum Kiosk an der Richard-Wagner-Straße 84 zu verschaffen. Als ihm dies scheinbar nicht gelang, entfernte sich der Mann in unbekannte Richtung. Der Tatverdächtige soll ca. 185 cm ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 11:45

    POL-BO: Einbruch in Straßenverkehrsamt - Fünf Tatverdächtige festgenommen

    Bochum (ots) - Über den Notruf wurde die Polizei am Sonntag, 11. Januar gegen 08.15 Uhr, über einen Einbruch im Straßenverkehrsamt in Bochum informiert. Einsatzkräfte trafen kurz darauf am Tatort an der Bulksmühle ein und nahmen vier der fünf Tatverdächtigen unmittelbar fest. Zur Fahndung nach dem flüchtigen fünften Täter wurden unter anderem ein Diensthund ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren