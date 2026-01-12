PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Drogen, U-Haftbefehl, falsche Kennzeichen: Polizei stoppt Autofahrer (28) nach Verfolgungsfahrt

Bochum (ots)

Als die Polizei ihn anhalten wollte, gab er Vollgas: Ein Autofahrer (28, aus Witten) flüchtete vor einer Bochumer Streifenwagenbesatzung - am Ende wurde er festgenommen.

Der Einsatz ereignete sich am frühen Montagmorgen, 12. Januar, in Bochum. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wollten die Beamten den Autofahrer auf der Friedrich-Ebert-Straße anhalten. Dieser ignorierte jedoch die Anhaltesignale, ließ kurzerhand seinen Beifahrer aussteigen und gab Gas.

Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt stieß der 28-Jährige auf dem Kabeisemannsweg gegen zwei Poller, stieg aus und flüchtete zu Fuß, ehe er von den Polizisten gestellt wurde. Der Wittener blieb nach aktuellem Stand unverletzt.

Bei der Überprüfung machten die Beamten eine ganze Reihe an Feststellungen: Im Kofferraum des Autos fanden Sie zwei Kanister mit Methanol, die Kennzeichen gehörten nicht zum Fahrzeug, wodurch auch kein Versicherungsschutz bestand. Einen Führerschein konnte der Wittener nicht vorweisen. Ein Drogenvortest verlief positiv, ein Arzt entnahm eine Blutprobe. Weil gegen den 28-Jährigen überdies ein U-Haftbefehl vorlag, nahmen sie ihn fest und stellten seinen Wagen und sein Handy sicher.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Da der Beifahrer weiterhin flüchtig ist, bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter 0234 909-5206.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

