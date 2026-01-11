PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Trickdiebe in Bochum - Falscher Handwerker bestiehlt Seniorin

Bochum (ots)

Eine 92-jährige Bochumerin ist am Samstag, 10. Januar, Trickbetrügern zum Opfer gefallen. Die Polizei warnt ausdrücklich: Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung!

Der Vorfall ereignete sich im Bereich der Bonhoefferstraße in Altenbochum. Dort klingelte es gegen 11 Uhr an der Tür der Seniorin. Ein männlicher Unbekannter gab sich als Handwerker aus und vermittelte glaubhaft, in die Wohnung zu müssen, um die dortigen Wasserleitungen zu kontrollieren. Nachdem dem Mann Zugang gewährt wurde, lenkte er die Frau ab, während ein mutmaßlicher Mittäter die restliche Wohnung nach Wertgegenständen durchsuchte.

Nachdem der vermeintliche Handwerker die Wohnung wieder verlassen hatte, bemerkte die Bochumerin, dass Schmuck entwendet worden war.

Ersten Aussagen nach wird der Mann beschrieben als ca. 180-185 cm groß, kräftig gebaut, dunkle Haare, Drei-Tage-Bart. Er sprach akzentfreies Deutsch, trug dunkle Handwerkerkleidung und eine dunkle Jacke.

Wer hat etwas beobachtet und kann helfen? Das ermittelnde Kriminalkommissariat bittet unter der Rufnummer 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um sachdienliche Hinweise.

Die Polizei appelliert: Lassen Sie niemals unbekannte Personen in Ihre Wohnung. Wählen Sie im Zweifel den Polizeinotruf 110!

Mit Rat und Tat zur Seite stehen älteren Menschen auch die Seniorensicherheitsberaterinnen und -berater der Polizei. 60 Ehrenamtliche sind in Bochum, Herne und Witten aktiv und beraten Interessierte u. a. zu den Themen Betrug, Trickdiebstahl und Einbruchschutz. Kontakt unter 0234 / 909 4055. Weitere Informationen unter: https://bochum.polizei.nrw/sicherheitsberatung-fuer-senioren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 11.01.2026 – 11:26

    POL-BO: Einbruch in Arztpraxis - Tatverdächtiger (17) vorläufig festgenommen

    Bochum (ots) - Nach einem Einbruchsdiebstahl in eine Bochumer Arztpraxis ist ein 17-Jähriger vorläufig festgenommen worden. Ein weiterer Tatverdächtiger ist noch flüchtig. Nach bisherigem Ermittlungsstand verschaffte sich das kriminelle Duo am frühen Sonntagmorgen, 11. Januar, gewaltsam Zugang zu den Praxisräumen an der Brenscheder Straße. Als eine Anwohnerin ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 10:38

    POL-BO: Nach Straßenraub in Bochum-Hamme - Polizei sucht Zeugen

    Bochum (ots) - Nach einem Raubdelikt am Samstagabend, 10. Januar, in Bochum-Hamme sucht die Polizei mit einer Personenbeschreibung nach einem Tatverdächtigen. Nach aktuellem Stand war ein 29-jähriger Bochumer gegen 20.50 Uhr auf der Schmechtingstraße unterwegs, als sich ihm in Höhe der Hausnummer 29 ein bislang Unbekannter näherte. Dieser drückte den Bochumer ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 09:56

    POL-BO: Unfall im Kreisverkehr: E-Scooter-Fahrer (28) schwer verletzt

    Herne (ots) - Am Samstag, 10. Januar, kam es in Herne zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten E-Scooter-Fahrer (28). Nach aktuellem Stand war der 28-jährige Herner gegen 20.15 Uhr mit seinem E-Scooter auf der Bahnhofstrasse unterwegs und fuhr in den Kreisverkehr Bahnhofstraße/Funkenbergstraße ein. Hierbei kam es zur Kollision mit einem 32-jährigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren