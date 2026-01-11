Polizei Bochum

POL-BO: Trickdiebe in Bochum - Falscher Handwerker bestiehlt Seniorin

Bochum (ots)

Eine 92-jährige Bochumerin ist am Samstag, 10. Januar, Trickbetrügern zum Opfer gefallen. Die Polizei warnt ausdrücklich: Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung!

Der Vorfall ereignete sich im Bereich der Bonhoefferstraße in Altenbochum. Dort klingelte es gegen 11 Uhr an der Tür der Seniorin. Ein männlicher Unbekannter gab sich als Handwerker aus und vermittelte glaubhaft, in die Wohnung zu müssen, um die dortigen Wasserleitungen zu kontrollieren. Nachdem dem Mann Zugang gewährt wurde, lenkte er die Frau ab, während ein mutmaßlicher Mittäter die restliche Wohnung nach Wertgegenständen durchsuchte.

Nachdem der vermeintliche Handwerker die Wohnung wieder verlassen hatte, bemerkte die Bochumerin, dass Schmuck entwendet worden war.

Ersten Aussagen nach wird der Mann beschrieben als ca. 180-185 cm groß, kräftig gebaut, dunkle Haare, Drei-Tage-Bart. Er sprach akzentfreies Deutsch, trug dunkle Handwerkerkleidung und eine dunkle Jacke.

Wer hat etwas beobachtet und kann helfen? Das ermittelnde Kriminalkommissariat bittet unter der Rufnummer 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um sachdienliche Hinweise.

Die Polizei appelliert: Lassen Sie niemals unbekannte Personen in Ihre Wohnung. Wählen Sie im Zweifel den Polizeinotruf 110!

Mit Rat und Tat zur Seite stehen älteren Menschen auch die Seniorensicherheitsberaterinnen und -berater der Polizei. 60 Ehrenamtliche sind in Bochum, Herne und Witten aktiv und beraten Interessierte u. a. zu den Themen Betrug, Trickdiebstahl und Einbruchschutz. Kontakt unter 0234 / 909 4055. Weitere Informationen unter: https://bochum.polizei.nrw/sicherheitsberatung-fuer-senioren.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell