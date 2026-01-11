PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Nach Straßenraub in Bochum-Hamme - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Nach einem Raubdelikt am Samstagabend, 10. Januar, in Bochum-Hamme sucht die Polizei mit einer Personenbeschreibung nach einem Tatverdächtigen.

Nach aktuellem Stand war ein 29-jähriger Bochumer gegen 20.50 Uhr auf der Schmechtingstraße unterwegs, als sich ihm in Höhe der Hausnummer 29 ein bislang Unbekannter näherte. Dieser drückte den Bochumer unvermittelt gegen die Hauswand und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe seines mitgeführten Jutebeutels.

Anschließend flüchtete der Unbekannte samt Beute in Richtung Herner Straße.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: ca. 25-35 Jahre alt, etwa 180-185 cm groß mit schlanker Statur, schwarzer Drei-Tage-Bart, zusammengewachsene Augenbrauen ("Monobraue"), sprach Deutsch mit Akzent. Er trug eine schwarze Softshelljacke, eine schwarze Mütze und weiße Sneaker.

Das Kriminalkommissariat 31 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) um sachdienliche Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

