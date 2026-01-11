PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BO: Unfall im Kreisverkehr: E-Scooter-Fahrer (28) schwer verletzt

Herne (ots)

Am Samstag, 10. Januar, kam es in Herne zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten E-Scooter-Fahrer (28).

Nach aktuellem Stand war der 28-jährige Herner gegen 20.15 Uhr mit seinem E-Scooter auf der Bahnhofstrasse unterwegs und fuhr in den Kreisverkehr Bahnhofstraße/Funkenbergstraße ein. Hierbei kam es zur Kollision mit einem 32-jährigen Autofahrer aus Herne, der zeitgleich den Kreisverkehr vom Bahnhofsplatz aus befuhr.

Der 28-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat klärt nun den genauen Unfallhergang.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

