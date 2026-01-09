PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung - Diebstahl aus Fahrzeug

Herne (ots)

Die Polizei veröffentlicht mit richterlichem Beschluss das Foto eines unbekannten Tatverdächtigen und fragt: Wer kennt diesen Mann?

Der Tatverdächtige soll am 12. April 2025 den Schließmechanismus eines Autos manipuliert und eine darin befindliche Handtasche sowie eine Jacke entwendet haben.

Das Foto finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/191281

Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, wurde diese Fahndung geklärt und durch das LKA gelöscht.

Wer kann Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort der Person machen?

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8552 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Fabian Wenner
Telefon: 0234 909-1022
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

