POL-BO: Einbruch in Werkstatt - Minderjährige flüchten mit entwendetem Auto

Bochum (ots)

Bei einem Einbruch in eine Autowerkstatt am Wattenscheider Hellweg wurde in der Nacht vom 6. Auf den 7. Januar ein hochwertiges Kraftfahrzeug entwendet.

Nachdem sich die Tatverdächtigen gewaltsam Zugang zum Gebäude verschafft hatten, entwendeten sie mindestens einen Fahrzeugschlüssel und flüchteten mit einem Kundenfahrzeug.

Das Fahrzeug konnte durch Kräfte der Polizei Gelsenkirchen im Rahmen der Fahndung im Stadtteil Ückendorf mit minderjährigen Personen (12, 13, 14, alle aus Gelsenkirchen) angetroffen werden. Bei zwei der Jugendlichen konnte neben dem Fahrzeugschlüssel auch weiteres Diebesgut aufgefunden werden.

Das entwendete Kraftfahrzeug wurde sichergestellt und die Minderjährigen zur Polizeiwache gebracht.

Zum genauen Tathergang hat das Kriminalkommissariat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Fabian Wenner
Telefon: 0234 909-1022
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

  • 08.01.2026 – 10:44

    POL-BO: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus - die Polizei sucht Zeugen

    Bochum (ots) - Die 47-jährige Mieterin eines Mehrfamilienhauses an der Hauptstraße in Bochum-Langendreer wurde am Mittwoch, 7. Januar kurz vor Mitternacht, auf Geräusche vom Dachboden aufmerksam. Im Haus konnte sie zwei unbekannte Männer antreffen. Noch vor Eintreffen der Polizei flüchteten beide aus dem Haus. Die Bochumerin beschreibt die Täter wie folgt: - ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 12:41

    POL-BO: Kripo sucht Zeugen nach Raubdelikt

    Bochum (ots) - Nach einem Raubdelikt in einer Wohnung an der Präsidentstraße (Bereich Klosterstraße) bittet die ermittelnde Kriminalpolizei um Zeugenhinweise. Am Dienstag, 6. Januar, gegen 12.25 Uhr klingelten zwei Männer an der Wohnungstür eines 64-jährigen Bochumers. Nach aktuellem Ermittlungsstand verschafften sie sich unter einem Vorwand Zutritt zu der Wohnung. Dann bedrohten sie den Wohnungsinhaber, ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 10:51

    POL-BO: Zeugen nach Fahrzeugbrand in Herne gesucht

    Herne (ots) - Nach einem Pkw-Brand am frühen Mittwochmorgen, 7. Januar, in Holsterhausen ermittelt die Kriminalpolizei und bittet um Zeugenhinweise. Gegen 5.45 Uhr ging der Notruf bei der Leitstelle der Polizei ein, nachdem ein geparktes Auto im Bereich Ludwig-Steil-Straße/Haberstraße in Brand geraten war. Durch das Feuer wurden drei weitere dort abgestellte Autos beschädigt. Die Brandursache ist noch unklar. Nach ...

    mehr
