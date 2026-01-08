Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Werkstatt - Minderjährige flüchten mit entwendetem Auto

Bochum (ots)

Bei einem Einbruch in eine Autowerkstatt am Wattenscheider Hellweg wurde in der Nacht vom 6. Auf den 7. Januar ein hochwertiges Kraftfahrzeug entwendet.

Nachdem sich die Tatverdächtigen gewaltsam Zugang zum Gebäude verschafft hatten, entwendeten sie mindestens einen Fahrzeugschlüssel und flüchteten mit einem Kundenfahrzeug.

Das Fahrzeug konnte durch Kräfte der Polizei Gelsenkirchen im Rahmen der Fahndung im Stadtteil Ückendorf mit minderjährigen Personen (12, 13, 14, alle aus Gelsenkirchen) angetroffen werden. Bei zwei der Jugendlichen konnte neben dem Fahrzeugschlüssel auch weiteres Diebesgut aufgefunden werden.

Das entwendete Kraftfahrzeug wurde sichergestellt und die Minderjährigen zur Polizeiwache gebracht.

Zum genauen Tathergang hat das Kriminalkommissariat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell