Polizei Bochum

POL-BO: Zeugen nach Fahrzeugbrand in Herne gesucht

Herne (ots)

Nach einem Pkw-Brand am frühen Mittwochmorgen, 7. Januar, in Holsterhausen ermittelt die Kriminalpolizei und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 5.45 Uhr ging der Notruf bei der Leitstelle der Polizei ein, nachdem ein geparktes Auto im Bereich Ludwig-Steil-Straße/Haberstraße in Brand geraten war. Durch das Feuer wurden drei weitere dort abgestellte Autos beschädigt.

Die Brandursache ist noch unklar. Nach aktuellem Kenntnisstand kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter den Rufnummern 0234 909-4105 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

