Polizei Bochum

POL-BO: Raub auf Lebensmittel-Discounter in Bochum - Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Am Dienstagabend, 6. Januar, ist es zu einem Raub auf einen Lebensmittel-Discounter in Bochum gekommen. Der Täter ist flüchtig, die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der unbekannte Täter um 19.17 Uhr die Filiale an der Wittener Str. 109 im Stadtteil Altenbochum und verlangte von der Kassiererin unter Vorhalt einer Schusswaffe die Kasse zu öffnen.

Anschließend griff der Täter in die Kasse, verstaute Bargeld in unbekannter Höhe in einer weißen Plastiktüte und flüchtete fußläufig in Richtung stadtauswärts.

Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung durch die eingesetzten Polizeibeamten verlief erfolglos.

Der Täter wird als junger Mann, ca. 175 bis 185 cm groß, mit schwarzen, lockigen Haaren und "südländischem Erscheinungsbild" beschrieben. Bekleidet war er mit einer blauen Steppjacke (evtl. der Marke "Wellensteyn"), einer blauen Jeanshose und schwarzen Schuhen (evtl. der Marke "Gucci" oder "Hugo Boss"). Sein Gesicht war mit einer dunklen Maske oder einem dunklen Tuch verdeckt.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 0234 909-8205 oder -4441 (Kriminalwache) Zeugenhinweise entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell