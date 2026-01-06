PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Raub auf Lebensmittel-Discounter in Bochum - Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Am Dienstagabend, 6. Januar, ist es zu einem Raub auf einen Lebensmittel-Discounter in Bochum gekommen. Der Täter ist flüchtig, die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der unbekannte Täter um 19.17 Uhr die Filiale an der Wittener Str. 109 im Stadtteil Altenbochum und verlangte von der Kassiererin unter Vorhalt einer Schusswaffe die Kasse zu öffnen.

Anschließend griff der Täter in die Kasse, verstaute Bargeld in unbekannter Höhe in einer weißen Plastiktüte und flüchtete fußläufig in Richtung stadtauswärts.

Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung durch die eingesetzten Polizeibeamten verlief erfolglos.

Der Täter wird als junger Mann, ca. 175 bis 185 cm groß, mit schwarzen, lockigen Haaren und "südländischem Erscheinungsbild" beschrieben. Bekleidet war er mit einer blauen Steppjacke (evtl. der Marke "Wellensteyn"), einer blauen Jeanshose und schwarzen Schuhen (evtl. der Marke "Gucci" oder "Hugo Boss"). Sein Gesicht war mit einer dunklen Maske oder einem dunklen Tuch verdeckt.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 0234 909-8205 oder -4441 (Kriminalwache) Zeugenhinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Leitstelle
Marc-André Landsiedel
Telefon: 0234 909-3099
E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 06.01.2026 – 15:39

    POL-BO: Kupferdiebstahl in leerstehendem Gebäude - Polizei erwischt Täter auf frischer Tat

    Herne (ots) - In den Morgenstunden des 6. Januar, gegen 8.10 Uhr, meldete der Sicherheitsdienst unberechtigte Personen in einem leerstehenden Gebäude an der Dorstener Straße in Herne-Crange. Im Objekt konnte die Polizei zwei Tatverdächtige antreffen. In mitgeführten Taschen wurde neben Kupferkabeln und Kupferrohren auch Einbruchswerkzeug festgestellt. Ein ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 11:10

    POL-BO: Raub auf Geschäft - Täter flüchtig

    Bochum (ots) - Am Nachmittag des 5. Januar, gegen 15:20 Uhr, kam es zu einem Raubdelikt auf ein Elektronikgeschäft an der Ottostraße in Bochum. Zwei Männer betraten den Verkaufsraum und forderten den Inhaber, einen 27-Jährigen Gelsenkirchener, auf, verschiedene Waren auszuhändigen. Dabei schlugen die Täter mehrfach zu. Der Ladenbesitzer wurde bei der Tat leicht verletzt. Einer der Täter soll laut Aussagen des ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 10:41

    POL-BO: Trickbetrug in Bochum - Falsche Bankmitarbeiter erbeuten Bargeld

    Bochum (ots) - Am Montag, 5. Januar, ist es in Bochum-Grumme zu einem Trickbetrug gekommen, dem eine 88-jährige Bochumerin zum Opfer gefallen ist. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise und warnt vor der Masche der Kriminellen. Nach bisherigem Kenntnisstand meldete sich gegen 11 Uhr ein angeblicher Bankmitarbeiter auf dem Festnetztelefon der Seniorin. Dieser gab vor, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren