Polizei Bochum

POL-BO: Trickbetrug in Bochum - Falsche Bankmitarbeiter erbeuten Bargeld

Bochum (ots)

Am Montag, 5. Januar, ist es in Bochum-Grumme zu einem Trickbetrug gekommen, dem eine 88-jährige Bochumerin zum Opfer gefallen ist. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise und warnt vor der Masche der Kriminellen.

Nach bisherigem Kenntnisstand meldete sich gegen 11 Uhr ein angeblicher Bankmitarbeiter auf dem Festnetztelefon der Seniorin. Dieser gab vor, dass es auf dem Konto der Seniorin zu einer verdächtigen Abbuchung gekommen sei. Um dies beheben zu können, müsse die Seniorin eine Bargeldzahlung tätigen, welche durch einen Polizeibeamten persönlich bei ihr abgeholt werde.

Als der vermeintliche Polizist im weiteren Verlauf an der Wohnungstür der 88-Jährigen klingelte, händigte sie die geforderte Summe aus.

Anschließend entfernte sich der Unbekannte schnell wieder von der Örtlichkeit. Beschrieben wird er wie folgt: 30-35 Jahre alt, ca. 180 cm-190 cm groß mit schlanker Statur, nach Zeugenangaben "dunkle Hautfarbe". Der Mann hatte einen leichten Oberlippenbart und trug eine Brille.

Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen, der sich im Bereich Lerchenweg ereignet hat?

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-4135 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um sachdienliche Hinweise.

Wir können nicht oft genug warnen: Trickdiebe sind erfinderisch! Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand am Telefon um Geld oder Wertgegenstände bittet und legen Sie auf. Wenn Sie einen Anrufer nicht eindeutig zuordnen können, melden Sie verdächtige Beobachtungen dem Polizei-Notruf 110.

Vor allem ältere Menschen sind das Ziel der Trickbetrüger. Deshalb appellieren wir auch an Kinder, Enkelkinder, Nachbarn oder Bekannte: Sprechen Sie das Thema offen an und geben Sie unseren Hinweis weiter: Auflegen ist nicht unhöflich!

Bei Fragen können Sie sich jederzeit an die Experten für den Bereich Kriminalprävention und Opferschutz wenden (Telefon: 0234 909-4040). Weitere Infos finden Sie hier: https://polizei.nrw/senioren

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

