Polizei Bochum

POL-BO: Täter bewerfen Linienbus mit Steinen - Polizei sucht Zeugen

Herne (ots)

Am Sonntag, 4. Januar, gegen 17.20 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Tatverdächtige einen Linienbus durch Steinwürfe.

Die zwei Unbekannten hielten sich auf dem Dach des Parkhauses an der Poststraße in Herne auf. Als der Bus vorbeifuhr, warfen sie Steine auf das Fahrzeug. Eine Seitenscheibe wurde dadurch beschädigt. Ein Fahrgast machte den Busfahrer auf die Steinwerfer aufmerksam. Verletzt wurde niemand

Nach Zeugenaussage wurden die Steinwerfer als jugendlich beschrieben.

Zeugen, die die Tat beobachtet oder andere verdächtige Feststellungen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim zuständigen Verkehrskommissariat 2 unter der Telefonnummer 0234-909-5206 zu melden.

