Polizei Bochum

POL-BO: Internistischer Notfall: Autofahrer (80) verliert Kontrolle über seinen Wagen und verstirbt

Herne (ots)

Ein 80-jähriger Autofahrer aus Herne am Freitag, 2. Januar, auf einem Parkplatz in Herne die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Er verstarb noch vor Ort an der Unfallstelle.

Gegen 8.30 Uhr geriet der 80-Jährige auf einem Supermarktparkplatz an der Berliner Straße 10 auf einen Grünstreifen und fuhr weiter bis zu einer Laderampe. Hier kollidierte das Fahrzeug mit einem Bordstein und blieb stehen.

Trotz intensiver Wiederbelebungsmaßnahmen einer Rettungswagenbesatzung verstarb der Herner kurze Zeit später vor Ort.

Hintergrund ist nach aktuellem Stand ein internistischer Notfall.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell