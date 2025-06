Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Verkehrsunfall zwischen drei Pedelec-Fahrern

alle drei verletzt

Verdacht auf Alkohol

Emmerich am Rhein (ots)

Zu einem Verkehrsunfall unter Pedelec-Fahrenden kam es am Sonntag (22. Juni 2025) gegen 23:55 Uhr in Emmerich am Rhein-Vrasselt. Eine 58-Jährige und ihr 59-jähriger Ehemann aus Emmerich am Rhein befuhren mit ihren Pedelecs die Reeser Straße in Fahrtrichtung Emmerich am Rhein auf dem Radweg. Ihnen kam ein 53-jähriger Mann aus Emmerich am Rhein, ebenfalls auf einem Pedelec, entgegen. Trotz eines Warnrufes des 59-Jährigen reagierte der entgegenkommende Zweiradfahrer nicht und stieß erst mit dem Ehemann und dann mit seiner Frau zusammen, obwohl diese äußerst rechts fuhren. Bei den Kollisionen verletzten sich beide Männer leicht, die 58-jährige Frau wurde schwer verletzt und durch den Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt. An allen Rädern war die Beleuchtung eingeschaltet. Da sich bei dem 53-Jährigen der Verdacht auf erheblichen Alkoholkonsum ergeben hatte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Er war ebenfalls in ein Krankenhaus transportiert worden, konnte dieses jedoch nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.(sp)

