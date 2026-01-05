Polizei Bochum

POL-BO: Geschäftseinbruch - Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Herne (ots)

Zwei Einbrecher konnten am Samstag, 3. Januar, bei einem Einbruch in Herne erwischt werden. Sie hatten es auf Kupfer abgesehen.

Der Sicherheitsdienst beobachtete am 3. Januar gegen 16:50 Uhr per Videoüberwachung unbekannte Personen auf dem Gelände einer Firma am Grenzweg in Herne-Mitte. Bei Eintreffen stellte die Polizei zwar Einbruchsspuren und ein offenstehendes Fenster fest, aber keine Täter. Im Verlauf des Einsatzes wurden dann Geräusche aus dem Hauptgebäude wahrgenommen. Im Keller konnten ein 35-Jähriger Mann aus Recklinghausen und ein 28-Jähriger Herner angetroffen werden, die bereits Kupferkabel aus Elektro-Großkästen geschnitten hatten. Beide wurden vorläufig festgenommen.

Gegen die Tatverdächtigen wird nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls durch das Kriminalkommissariat 13 ermittelt.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell