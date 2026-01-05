PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Brand einer Garage - Zeugen gesucht

Herne (ots)

Auf einem Garagenhof in Herne kam es in den frühen Morgenstunden des 3. Januar zu einem Garagenbrand.

Gegen 5.45 Uhr meldete ein Zeuge Flammenschein von einem Garagenhof an der Straße "Am alten Amt" / "Heitkampsfeld".

Durch die Feuerwehr Herne konnte die Garage gelöscht werden. Menschen wurden bei dem Brandgeschehen nicht verletzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Fabian Wenner
Telefon: 0234 909-1022
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

