Polizei Bochum

POL-BO: Raub auf Geschäft - Täter flüchtig

Bochum (ots)

Am Nachmittag des 5. Januar, gegen 15:20 Uhr, kam es zu einem Raubdelikt auf ein Elektronikgeschäft an der Ottostraße in Bochum.

Zwei Männer betraten den Verkaufsraum und forderten den Inhaber, einen 27-Jährigen Gelsenkirchener, auf, verschiedene Waren auszuhändigen. Dabei schlugen die Täter mehrfach zu. Der Ladenbesitzer wurde bei der Tat leicht verletzt.

Einer der Täter soll laut Aussagen des Opfers einen roten Kapuzenpullover getragen haben. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die am Nachmittag auf der Ottostraße verdächtige oder sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich beim zuständigen Kriminalkommissariat 13 unter 0234/909-4135 oder unter 0234/909-4441 zu melden.

