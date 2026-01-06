Polizei Bochum

POL-BO: Kupferdiebstahl in leerstehendem Gebäude - Polizei erwischt Täter auf frischer Tat

Herne (ots)

In den Morgenstunden des 6. Januar, gegen 8.10 Uhr, meldete der Sicherheitsdienst unberechtigte Personen in einem leerstehenden Gebäude an der Dorstener Straße in Herne-Crange.

Im Objekt konnte die Polizei zwei Tatverdächtige antreffen. In mitgeführten Taschen wurde neben Kupferkabeln und Kupferrohren auch Einbruchswerkzeug festgestellt. Ein 47-jähriger und 43-jähriger Mann - beide ohne festen Wohnsitz - wurden vorläufig festgenommen.

Die Ermittlungen wurden durch das Kriminalkommissariat 35 in Herne übernommen.

