POL-BO: Kupferdiebstahl in leerstehendem Gebäude - Polizei erwischt Täter auf frischer Tat

Herne (ots)

In den Morgenstunden des 6. Januar, gegen 8.10 Uhr, meldete der Sicherheitsdienst unberechtigte Personen in einem leerstehenden Gebäude an der Dorstener Straße in Herne-Crange.

Im Objekt konnte die Polizei zwei Tatverdächtige antreffen. In mitgeführten Taschen wurde neben Kupferkabeln und Kupferrohren auch Einbruchswerkzeug festgestellt. Ein 47-jähriger und 43-jähriger Mann - beide ohne festen Wohnsitz - wurden vorläufig festgenommen.

Die Ermittlungen wurden durch das Kriminalkommissariat 35 in Herne übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marcella Nows
Telefon: 0234/909-1024
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

  • 06.01.2026 – 11:10

    POL-BO: Raub auf Geschäft - Täter flüchtig

    Bochum (ots) - Am Nachmittag des 5. Januar, gegen 15:20 Uhr, kam es zu einem Raubdelikt auf ein Elektronikgeschäft an der Ottostraße in Bochum. Zwei Männer betraten den Verkaufsraum und forderten den Inhaber, einen 27-Jährigen Gelsenkirchener, auf, verschiedene Waren auszuhändigen. Dabei schlugen die Täter mehrfach zu. Der Ladenbesitzer wurde bei der Tat leicht verletzt. Einer der Täter soll laut Aussagen des ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 10:41

    POL-BO: Trickbetrug in Bochum - Falsche Bankmitarbeiter erbeuten Bargeld

    Bochum (ots) - Am Montag, 5. Januar, ist es in Bochum-Grumme zu einem Trickbetrug gekommen, dem eine 88-jährige Bochumerin zum Opfer gefallen ist. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise und warnt vor der Masche der Kriminellen. Nach bisherigem Kenntnisstand meldete sich gegen 11 Uhr ein angeblicher Bankmitarbeiter auf dem Festnetztelefon der Seniorin. Dieser gab vor, ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 14:34

    POL-BO: Brand einer Garage - Zeugen gesucht

    Herne (ots) - Auf einem Garagenhof in Herne kam es in den frühen Morgenstunden des 3. Januar zu einem Garagenbrand. Gegen 5.45 Uhr meldete ein Zeuge Flammenschein von einem Garagenhof an der Straße "Am alten Amt" / "Heitkampsfeld". Durch die Feuerwehr Herne konnte die Garage gelöscht werden. Menschen wurden bei dem Brandgeschehen nicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den ...

    mehr
