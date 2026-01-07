Polizei Bochum

POL-BO: Bochumerin (67) erleidet Schaden in Millionenhöhe - 10 Tipps gegen Cyber-Trading-Betrug

Bochum, Herne, Witten (ots)

Auch im neuen Jahr 2026 ist Cyber-Trading-Betrug eine ernsthafte Gefahr für Verbraucherinnen und Verbraucher. Dabei werden Menschen etwa mittels digitaler Schein-Investments um ihr Geld gebracht. Eine Bochumerin hat jüngst einen Schaden in Millionenhöhe erlitten.

Über Online-Werbung, geriet die 67-Jährige Mitte September 2025 in die Investment-Gruppe eines Messengerdienstes, in der es angeblich um Anlagetipps für Aktien und ETFs ging. Mittels gefälschter (und täuschend echt aussehender) Banking-Apps und -Websites erschlichen sich die Betrüger das Vertrauen der Bochumerin, die daraufhin - in dem Glauben, ein Investment zu tätigen - viel Geld auf die Konten der Täter überwies. Es dauerte bis Anfang 2026, ehe sie realisierte, dass sie betrogen worden war. Am Ende waren 1,2 Millionen Euro weg.

Die Masche des Cyber-Trading-Betrugs ist stets ähnlich. Täter nutzen meist professionell gestaltete Online-Anzeigen auf Social-Media-Plattformen, gefälschte Presseartikel oder auch Messengerdienste, um ihre späteren Opfer zu ködern. Fotos und Videos von bekannten Persönlichkeiten werden missbräuchlich verwendet, um dadurch Seriosität vorzutäuschen. Nach dem Klick auf einen Link registrieren sich die Opfer oft auf den gefälschten Plattformen, die den Eindruck echter Investmentunternehmen erwecken. Dort werden hohe Gewinnversprechen gemacht, um so das Vertrauen der späteren Opfer zu gewinnen.

Im nächsten Schritt erfolgt meist ein Kontakt per Telefon oder Messengerdienst durch vermeintliche Anlageberater, die ein hohes Fachwissen vorspielen und anschließend mit emotionaler Manipulation das Vermögen der Opfer erbeuten. Oft werden auch Fernzugriffe, die die Geschädigten oft auch erlauben, auf Computer durchgeführt, um noch weitere Kontrolle über die Vermögenswerte zu erlangen. Sobald größere Summen "investiert" wurden, werden angebliche Gebühren oder Steuern verlangt, die die Opfer oftmals bereitwillig zahlen, um vermeintliche Gewinne zu sichern. Hierbei wird natürlich auch mit der Angst der Opfer gespielt, dass das angebliche Investment sonst verloren wäre.

In jüngster Zeit werden Opfer vermehrt in sogenannten Investment-Chat-Gruppen auf Messengerdiensten eingeladen oder einfach ohne Zustimmung zu angelegten Gruppen hinzugefügt. Diese Gruppen dienen dann dem Austausch über Anlagechancen, sind aber meist reine Betrugsplattformen. Hier ist es ratsam, diese Gruppen sofort zu verlassen.

10 Tipps für Verbraucherinnen und Verbraucher:

1. Investieren Sie nur in Produkte, deren Funktionsweise Sie verstehen. 2. Hinterfragen Sie hohe Renditeversprechen kritisch; garantierte Gewinne sind ein Warnsignal. 3. Holen Sie sich unabhängige Beratung bei bekannten Banken und Finanzinstituten. 4. Überprüfen Sie die Seriosität des Anbieters bei Verbraucherschutzorganisationen, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht oder der Verbraucherzentralen. 5. Geben Sie persönliche Daten nur bei sicheren, offiziellen Kontaktwegen weiter. 6. Melden Sie verdächtige Aktivitäten umgehend bei der Polizei. 7. Lehnen Sie Zahlungen ins Ausland ab, wenn ihnen diese ungewöhnlich erscheinen. 8. Nehmen Sie sich Zeit bei Investmententscheidungen und lassen Sie sich nicht zu schnellen Entscheidungen drängen. 9. Seien Sie misstrauisch bei ungefragten Gruppeneinladungen in sozialen Medien. 10. Bei Verdacht auf Betrug: Erstatten Sie sofort Anzeige bei der Polizei.

Cyber-Trading-Betrug ist immer häufiger und nutzt ausgefeilte Methoden, um Menschen zu täuschen. Jeder Einzelne ist gefragt, wachsam zu bleiben und verdächtige Aktivitäten frühzeitig zu melden. Nur durch vorsichtiges Verhalten und eine kritische Haltung können Sie sich selbst vor finanziellen Verlusten schützen.

Bleiben Sie wachsam und schützen Sie Ihr Vermögen! Und denken Sie auch immer daran: Bei einer Kontaktaufnahme im Internet können Sie nie sicher sein, mit wem Sie es gerade zu tun haben.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell