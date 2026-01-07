Polizei Bochum

POL-BO: Kripo sucht Zeugen nach Raubdelikt

Bochum (ots)

Nach einem Raubdelikt in einer Wohnung an der Präsidentstraße (Bereich Klosterstraße) bittet die ermittelnde Kriminalpolizei um Zeugenhinweise.

Am Dienstag, 6. Januar, gegen 12.25 Uhr klingelten zwei Männer an der Wohnungstür eines 64-jährigen Bochumers. Nach aktuellem Ermittlungsstand verschafften sie sich unter einem Vorwand Zutritt zu der Wohnung. Dann bedrohten sie den Wohnungsinhaber, durchsuchten die Räumlichkeiten und flüchteten anschließend mit ihrer Beute.

Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben:

1. Tatverdächtiger:

- 30 bis 40 Jahre alt - 1,80 bis 1,90 m groß - kräftige Figur - "südländisches Aussehen" - dunkle Arbeitskleidung, gelbe Weste, Wollhandschuhe

2. Tatverdächtiger:

- 30 bis 40 Jahre alt - deutlich kleiner als der andere Mann - Bart

Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell