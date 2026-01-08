Polizei Bochum

POL-BO: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus - die Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Die 47-jährige Mieterin eines Mehrfamilienhauses an der Hauptstraße in Bochum-Langendreer wurde am Mittwoch, 7. Januar kurz vor Mitternacht, auf Geräusche vom Dachboden aufmerksam. Im Haus konnte sie zwei unbekannte Männer antreffen. Noch vor Eintreffen der Polizei flüchteten beide aus dem Haus.

Die Bochumerin beschreibt die Täter wie folgt:

- 18-22 Jahre alt - dunkel gekleidet - schwarze Kapuzen

Zeugen, die Hinweise auf die Täter machen können oder andere verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat 13 unter 0234/909-4135 (-4441) zu melden.

