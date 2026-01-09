Polizei Bochum

POL-BO: Alarmanlage schlägt Einbrecher in die Flucht: Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Nach einem versuchten Geschäftseinbruch am frühen Freitagmorgen, 9. Januar, in Bochum-Hofstede bittet die Polizei um Hinweise.

Nach bisherigem Kenntnisstand betraten bislang Unbekannte gegen 1.15 Uhr das Dach des Elektrofachhandels an der Hofsteder Straße 194 und versuchten auf diesem Weg in das Gebäude zu gelangen.

Hierbei löste die Alarmanlage aus und die Tatverdächtigen flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte telefonisch unter 0234 909-4441 an die Kriminalpolizei.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell