Polizei Bochum

POL-BO: Trickbetrüger bringt Bochumer (90) um sein Geld - Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Bochum (ots)

Die Polizei warnt immer wieder: Lassen Sie keine fremden Menschen in Ihre Wohnung! Übergeben Sie niemals Bargeld, Wertgegenstände oder sensible Daten an unbekannte Personen! Wählen Sie sofort den Notruf 110 der Polizei, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt!

Ein 90-jähriger Bochumer ist am Dienstag, 6. Januar, Opfer von Trickbetrügern geworden. Nachdem ihn ein angeblicher Bankmitarbeiter gegen 10 Uhr zunächst telefonisch kontaktiert hatte, um ihn auf "auffällige Transaktionen auf seinem Konto" aufmerksam zu machen, klingelte kurze Zeit später ein "Kollege" an der Tür des Seniors an der Heribertistraße, um dessen Debitkarte entgegenzunehmen.

Später stellte sich dann heraus, dass Geld vom Konto des Bochumers abgebucht wurde.

Der Trickbetrüger wird wie folgt beschrieben:

- 30 bis 40 Jahre alt - schlanke Statur - dunkle Haare - bekleidet mit einer dunklen Winterjacke - sprach akzentfreies Deutsch

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell