Polizei Bochum

POL-BO: Unfallflucht in Herne - Polizei sucht beteiligten Autofahrer

Herne (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in Herne sucht die Polizei einen beteiligten Autofahrer sowie weitere Zeugen.

Ein 44-jähriger Fußgänger aus Bochum befand sich nach eigenen Angaben am Freitag, 09. Januar, gegen 10.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Bergmannstraße, als er unvermittelt von einem Pkw angefahren wurde. Der 44-Jährige wurde leicht verletzt.

Der unbekannte Fahrer des Pkw sprach kurz mit dem Bochumer, setzte dann jedoch seine Fahrt fort, ohne sich um die Unfallaufnahme zu kümmern. Er wird wie folgt beschrieben: etwa 50 Jahre alt, 167 cm groß, sportliche Figur, kurze rote Haare, roter Schnauzbart. Bekleidet war er mit einer hellen Jacke und Jeans.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Pkw-Fahrer sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell