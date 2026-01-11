Polizei Bochum

POL-BO: KORREKTUR: Einbruch in Arztpraxis - Tatverdächtiger (17) vorläufig festgenommen

Bochum (ots)

Nach einem Einbruchsdiebstahl in eine Bochumer Arztpraxis ist ein 17-Jähriger vorläufig festgenommen worden. Ein weiterer Tatverdächtiger ist noch flüchtig.

Nach bisherigem Ermittlungsstand verschaffte sich das kriminelle Duo am frühen Sonntagmorgen, 11. Januar, gewaltsam Zugang zu den Praxisräumen an der Brenscheder Straße.

Als eine Anwohnerin gegen 3.45 Uhr auf die lauten Geräusche im Haus aufmerksam wurde, alarmierte sie die Polizei. Als die Beamten kurze Zeit eintrafen, stellten sie einen Tatverdächtigen (17, aus Hamm) in den Räumlichkeiten der Praxis. Seinem bislang unbekannten Mittäter gelang noch vor Eintreffen der Polizei die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Der 17-Jährige wurde vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an. Das Bochumer Kriminalkommissariat 32 bittet Zeugen, sich unter den Rufnummern 0234 909-8205 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

Korrekturmeldung: In einer ersten Version der Pressemeldung war fälschlicherweise von einer Tierarztpraxis die Rede.

