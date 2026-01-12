PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Straßenverkehrsamt - Fünf Tatverdächtige festgenommen

Bochum (ots)

Über den Notruf wurde die Polizei am Sonntag, 11. Januar gegen 08.15 Uhr, über einen Einbruch im Straßenverkehrsamt in Bochum informiert.

Einsatzkräfte trafen kurz darauf am Tatort an der Bulksmühle ein und nahmen vier der fünf Tatverdächtigen unmittelbar fest. Zur Fahndung nach dem flüchtigen fünften Täter wurden unter anderem ein Diensthund aus Duisburg und ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Auch dieser konnte wenig später festgenommen werden.

Alle Täter sind nach jetzigem Kenntnisstand nicht in Deutschland wohnhaft, sondern stammen aus Frankreich und sind im Alter von 17 bis 26 Jahren. Was die Einbrecher aus dem Straßenverkehrsamt entwenden wollten, ist derzeit Gegenstand der andauernden Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marcella Nows
Telefon: 0234 909-1024
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 11.01.2026 – 12:31

    POL-BO: KORREKTUR: Einbruch in Arztpraxis - Tatverdächtiger (17) vorläufig festgenommen

    Bochum (ots) - Nach einem Einbruchsdiebstahl in eine Bochumer Arztpraxis ist ein 17-Jähriger vorläufig festgenommen worden. Ein weiterer Tatverdächtiger ist noch flüchtig. Nach bisherigem Ermittlungsstand verschaffte sich das kriminelle Duo am frühen Sonntagmorgen, 11. Januar, gewaltsam Zugang zu den Praxisräumen an der Brenscheder Straße. Als eine Anwohnerin ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 11:50

    POL-BO: Trickdiebe in Bochum - Falscher Handwerker bestiehlt Seniorin

    Bochum (ots) - Eine 92-jährige Bochumerin ist am Samstag, 10. Januar, Trickbetrügern zum Opfer gefallen. Die Polizei warnt ausdrücklich: Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung! Der Vorfall ereignete sich im Bereich der Bonhoefferstraße in Altenbochum. Dort klingelte es gegen 11 Uhr an der Tür der Seniorin. Ein männlicher Unbekannter gab sich als ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 11:26

    POL-BO: Einbruch in Arztpraxis - Tatverdächtiger (17) vorläufig festgenommen

    Bochum (ots) - Nach einem Einbruchsdiebstahl in eine Bochumer Arztpraxis ist ein 17-Jähriger vorläufig festgenommen worden. Ein weiterer Tatverdächtiger ist noch flüchtig. Nach bisherigem Ermittlungsstand verschaffte sich das kriminelle Duo am frühen Sonntagmorgen, 11. Januar, gewaltsam Zugang zu den Praxisräumen an der Brenscheder Straße. Als eine Anwohnerin ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren