Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Straßenverkehrsamt - Fünf Tatverdächtige festgenommen

Bochum (ots)

Über den Notruf wurde die Polizei am Sonntag, 11. Januar gegen 08.15 Uhr, über einen Einbruch im Straßenverkehrsamt in Bochum informiert.

Einsatzkräfte trafen kurz darauf am Tatort an der Bulksmühle ein und nahmen vier der fünf Tatverdächtigen unmittelbar fest. Zur Fahndung nach dem flüchtigen fünften Täter wurden unter anderem ein Diensthund aus Duisburg und ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Auch dieser konnte wenig später festgenommen werden.

Alle Täter sind nach jetzigem Kenntnisstand nicht in Deutschland wohnhaft, sondern stammen aus Frankreich und sind im Alter von 17 bis 26 Jahren. Was die Einbrecher aus dem Straßenverkehrsamt entwenden wollten, ist derzeit Gegenstand der andauernden Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell