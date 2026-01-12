PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Versuchter Einbruch in Kiosk: Polizei sucht Zeugen

Herne (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 11. Januar, wurde in Herne ein versuchter Einbruch in einen Kiosk gemeldet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zeugen beobachteten gegen 2.20 Uhr, wie ein bislang Unbekannter versuchte, sich gewaltsam Zugang zum Kiosk an der Richard-Wagner-Straße 84 zu verschaffen. Als ihm dies scheinbar nicht gelang, entfernte sich der Mann in unbekannte Richtung.

Der Tatverdächtige soll ca. 185 cm groß sein und zur Tatzeit eine Jeanshose und eine schwarze Jacke getragen haben.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

