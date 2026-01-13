Polizei Bochum

POL-BO: Polizei fahndet nach erfolglosem Räuber: Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Die Bochumer Polizei fahndet nach einem erfolglosen Räuber. Zu der Tat am Montag, 12. Januar, in der Bochumer Innenstadt werden Zeugenhinweise erbeten.

Gegen 17.50 Uhr betrat der unbekannte Mann das Schuhgeschäft auf der Kortumstraße 80, schlug unvermittelt auf den Tresen und verlangte Bargeld. Die Mitarbeiterin (31) zeigte sich davon unbeeindruckt und reagierte nicht. Daraufhin sagte der Räuber "Waffe" - hielt dabei jedoch nichts in der Hand. Schließlich resignierte der Mann und entfernte sich in Richtung Bermudadreieck.

So wird der Gesuchte beschrieben: männlich, ca. 170 cm groß, ca. 35 Jahre alt, Dreitagebart, laut Beschreibung "südländisches" Aussehen. Er trug eine blauschwarze Daunenjacke sowie eine dunkelgrüne Wintermütze.

Das Bochumer Innenstadtkommissariat (KK 31) ermittelt; Zeugen melden sich unter 0234 909-8105 (-4441).

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell