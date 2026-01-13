Polizei Bochum

POL-BO: Einbrecher auf frischer Tat ertappt - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Einbrecher auf frischer Tat ertappt: Als eine Bochumerin (75) am Montagmittag, 12. Januar, gegen 12 Uhr nach Hause kam, sah sie einen Mann, der gerade versuchte, das Wohnzimmerfenster von außen zu öffnen.

Die Bochumerin hatte ihre Wohnung an der Kulmer Straße für etwa eine halbe Stunde verlassen. Als sie zurückkehrte, hörte sie zunächst verdächtige Geräusche. Dann sah sie den mutmaßlichen Einbrecher, der sich am Fenster zu schaffen machte.

Der Mann ergriff die Flucht, stieg in einen in Höhe der Hausnummer 26 geparkten grauen Pkw (vermutlich Opel), wendete diesen und fuhr dann in Richtung Hattinger Straße davon.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: 30 bis 40 Jahre alt, 1,70 m groß, schwarze Oberbekleidung mit gelbem Emblem am Ärmel, schwarze Mütze.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell