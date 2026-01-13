Polizei Bochum

POL-BO: Raubdelikt in der Bochumer Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Nach einem Raubdelikt, das sich am vergangenen Wochenende in der Bochumer Innenstadt ereignet hat, bittet das ermittelnde Kriminalkommissariat 31 um Zeugenhinweise.

Am frühen Samstagmorgen, 10. Januar, zwischen 2 und 3 Uhr war ein Bochumer (49) im Bereich der Kortumstraße / Kerkwege unterwegs. Nach aktuellem Stand wurde er zunächst von einem unbekannten Mann angesprochen und im Verlauf einer Auseinandersetzung von mehreren Personen getreten. Als ein Zeuge einschritt, ließen die Tatverdächtigen von dem 49-Jährigen ab und flüchteten mit seiner Geldbörse.

Die Polizei bittet den Mann, der geholfen hat, sowie weitere Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter den Rufnummern 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

