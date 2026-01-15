Polizei Bochum

POL-BO: Verfolgungsfahrt über die A42 - Polizei Münster sucht gefährdete Fahrer

Herne (ots)

Am Dienstagabend, 13. Januar, gegen 21 Uhr kam es zu einer Verfolgungsfahrt der Polizei Münster. Die Verfolgungsfahrt entwickelte sich ab der Anschlussstelle Herne-Baukau auch durch das Herner Stadtgebiet in Richtung Castrop-Rauxel. Die Polizei Münster sucht nun nach Verkehrsteilnehmern, die durch die riskante Fahrt gefährdet worden sind. Für weitere Infos hat die Pressestelle der Polizei Münster eine Pressemeldung unter folgendem Link veröffentlicht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/6196747

Zeugen, die durch die Verfolgungsfahrt gefährdet wurden, werden gebeten sich unter 0251 275-0 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell