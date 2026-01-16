PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Vorsicht, Falscher Handwerker: Betrüger bestiehlt Seniorin (87) in Bochum - Fünf Tipps der Polizei Bochum

Bochum (ots)

Ein Betrüger hat eine 87-jährige Bochumerin in ihrer Wohnung bestohlen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Am Donnerstag, 15. Januar, gegen 15.30 Uhr, verschaffte sich ein unbekannter Mann Zutritt zur Wohnung der Geschädigten an der Rastenburger Straße in Bochum. Unter dem Vorwand, dass es Probleme mit den Wasserleitungen gäbe, forderte er die 87-Jährige auf, den Wasserhahn im Badezimmer für 60 Sekunden aufzudrehen. Währenddessen durchwühlte der Tatverdächtige das Schlafzimmer der Seniorin und entwendete Schmuck. Daraufhin verließ er die Wohnung.

Die Bochumerin beschreibt ihn als männlich, 30 bis 40 Jahre alt, ungefähr 185 groß und mit blauer Arbeitskleidung.

Die Polizei Bochum warnt ausdrücklich vor falschen Handwerkern oder falschen Stadtwerke Mitarbeitern. Beachten Sie daher folgende Hinweise:

   1. Lassen Sie keine Unbekannten in ihre Wohnung
   2. Rufen Sie im Zweifel selbst bei der angeblichen Firma oder 
      Hausverwaltung an, bevor Sie die Wohnungstür öffnen
   3. Bewahren Sie Schmuck und Geld sicher auf
   4. Bitten Sie Nachbarn oder Angehörige hinzu, wenn Sie unsicher 
      sind
   5. Im Notfall oder bei verdächtigen Beobachtungen wählen Sie die 
      110

Das zuständige Kriminalkommissariat 13 bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marcella Nows
Telefon: 0234 909-1024
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 16.01.2026 – 08:56

    POL-BO: Schulwegunfall in Witten: Junge (8) wird von Auto erfasst

    Witten (ots) - Ein achtjähriger Junge aus Witten ist am Donnerstagmorgen, 15. Januar, auf dem Weg zur Schule von einem Auto angefahren worden. Er kam ins Krankenhaus. Der Unfall ereignete sich gegen 7.45 Uhr auf der Breiten Straße. Der Junge überquerte dort in Höhe der Hausnummer 88 die Fahrbahn. Dabei wurde er von einer Autofahrerin (58, aus Witten) erfasst und stürzte. Der Achtjährige erlitt leichte Verletzungen ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 12:57

    POL-BO: Verfolgungsfahrt über die A42 - Polizei Münster sucht gefährdete Fahrer

    Herne (ots) - Am Dienstagabend, 13. Januar, gegen 21 Uhr kam es zu einer Verfolgungsfahrt der Polizei Münster. Die Verfolgungsfahrt entwickelte sich ab der Anschlussstelle Herne-Baukau auch durch das Herner Stadtgebiet in Richtung Castrop-Rauxel. Die Polizei Münster sucht nun nach Verkehrsteilnehmern, die durch die riskante Fahrt gefährdet worden sind. Für weitere ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 12:42

    POL-BO: Versuchter Einbruch in Wohnung - Polizei sucht Zeugen

    Bochum (ots) - Nach einem versuchten Wohnungseinbruch in ein Mehrfamilienhaus in Bochum bittet die Polizei um Hinweise. Am 13. Januar, gegen 18.20 Uhr, öffnete ein 71-jähriger Anwohner die Haustür eines Mehrfamilienhauses an der Goerdtstraße, als ihm zwei männliche Unbekannte im Hausflur entgegenkamen und flüchteten. An seiner Wohnungstür stellte der Bochumer dann frische Einbruchsspuren fest. Beide Tatverdächtige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren