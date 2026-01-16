Polizei Bochum

POL-BO: Vorsicht, Falscher Handwerker: Betrüger bestiehlt Seniorin (87) in Bochum - Fünf Tipps der Polizei Bochum

Bochum (ots)

Ein Betrüger hat eine 87-jährige Bochumerin in ihrer Wohnung bestohlen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Am Donnerstag, 15. Januar, gegen 15.30 Uhr, verschaffte sich ein unbekannter Mann Zutritt zur Wohnung der Geschädigten an der Rastenburger Straße in Bochum. Unter dem Vorwand, dass es Probleme mit den Wasserleitungen gäbe, forderte er die 87-Jährige auf, den Wasserhahn im Badezimmer für 60 Sekunden aufzudrehen. Währenddessen durchwühlte der Tatverdächtige das Schlafzimmer der Seniorin und entwendete Schmuck. Daraufhin verließ er die Wohnung.

Die Bochumerin beschreibt ihn als männlich, 30 bis 40 Jahre alt, ungefähr 185 groß und mit blauer Arbeitskleidung.

Die Polizei Bochum warnt ausdrücklich vor falschen Handwerkern oder falschen Stadtwerke Mitarbeitern. Beachten Sie daher folgende Hinweise:

1. Lassen Sie keine Unbekannten in ihre Wohnung 2. Rufen Sie im Zweifel selbst bei der angeblichen Firma oder Hausverwaltung an, bevor Sie die Wohnungstür öffnen 3. Bewahren Sie Schmuck und Geld sicher auf 4. Bitten Sie Nachbarn oder Angehörige hinzu, wenn Sie unsicher sind 5. Im Notfall oder bei verdächtigen Beobachtungen wählen Sie die 110

Das zuständige Kriminalkommissariat 13 bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

